Une exposition immersive dans les toiles de Van Gogh dès le 10 octobre à la Bourse

L’exposition « Van Gogh: the immersive experience » prendra ses quartiers dès le 10 octobre au palais de la Bourse, à Bruxelles. Le parcours sonore et visuel, qui comprend des projections en 3D, plongera le visiteur au cœur même des toiles du peintre néerlandais. Ce projet, mis en place par les sociétés belges Exhibition Hub et MB Presents, met la technologie au service de l’art et crée une proximité entre le visiteur et les œuvres.

Le parcours comprend trois parties. La première retrace la découverte par Vincent Van Gogh de la peinture, sa recherche de style et la correspondance avec son frère. Tout au long du chemin, les peintures s’animent et entrent en interaction, permettant au public d’explorer au mieux les œuvres du peintre.

Les lumières s’éteignent ensuite peu à peu pour commencer la véritable expérience immersive, avec un accent sur deux œuvres majeures: « Le champ de blé aux corbeaux » et « La nuit étoilée ».

La troisième et dernière partie se consacre au tempérament taciturne de Van Gogh, et les moments où il a sombré dans la folie et l’alcool, soulignent les organisateurs.

Une autre installation offre la possibilité au visiteur d’utiliser un casque de réalité virtuelle pour « expérimenter un lever de soleil dans le corps du peintre, dans le village d’Arles », en France. Il s’agit encore d’une promenade autour de sept œuvres de l’artiste.

L’exposition débutera le 10 octobre et ouvrira ses portes tous les jours de 10h00 à 18h00, sauf le mardi.

