Un homme armé tue cinq personnes en Californie puis se suicide

Les autorités californiennes affirment qu’un tireur a tué cinq personnes, dont son épouse, à Bakersfield, plus de cent kilomètres au nord de Los Angeles, rapporte Associated Press jeudi matin. Le tireur a ensuite retourné l’arme contre lui. « Nous avons six personnes décédées. L’une est le suspect et cinq autres des victimes », a indiqué à l’AFP un policier du comté de Kern, Mark King, évoquant « un possible drame de violence domestique ».

Les tirs ont débuté vers 17h30 (heure locale) mercredi dans un commerce et une maison de Bakersfield en Californie (ouest des États-Unis).

Il n’y a pas encore de détails sur la nature des liens entre les autres victimes et le tireur.

Source: Belga