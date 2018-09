Seattle Storm sacré champion en battant Washington, la franchise de Meesseman, en finale

Seattle Storm est devenu champion WNBA pour la 3e fois de son histoire en battant en finale Washington Mystics, la franchise d’Emma Meesseman. Seattle s’est imposé 82 à 98 mercredi soir clôturant la série 3 à 0 (best-of-5) pour s’offrir son 3e titre dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin. Devant près de 10.000 spectateurs mercredi, Seattle Storm a imposé ses vues à Washinghton Mystics à l’EagleBank Arena de l’Université de George Mason avec notamment 30 points de Breanna Stewart élue MVP (Most Valuable Player) de la saison et de la finale. Natasha Howard a rajouté un double-double avec 29 unités et 14 rebonds. Dans les rangs de Seattle, Alysha Clark a planté 15 points (pour 9 rebonds). L’Américaine sera la coéquipière de la Belgian Cats Julie Allemand à Lyon cette saison.

Coaché par Dan Hughes (le premier coach d’Ann Wauters en WNBA à Cleveland au début des année 2000), Seattle l’avait emporté 75-73 dans le match 2 et 89-76 dans le premier match. C’est le troisième titre de Seattle Storm, 8 ans après son dernier sacre et ses succès de 2004 et 2010, avec, déjà, Sue Bird, 37 ans, la meneuse des Storm auteur de 10 points et 10 assists mercredi.

Pour la première fois en finale WNBA, Washington Mystics était orphelin d’Emma Meesseman qui avait décidé de faire l’impasse sur la saison WNBA cet été pour se consacrer entièrement à l’équipe nationale. La Belgique dispute du 22 au 30 septembre la Coupe du monde à Tenerife. Emma Meesseman porte le maillot de Washington Mystics depuis 5 saisons.

