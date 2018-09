Rachid Taha enterré à Alger vendredi

Rachid Taha, figure du rock français des années 80 puis voix du raï et du chaâbi décédé mercredi, sera enterré vendredi à Alger, a indiqué à l’AFP jeudi sa maison de disques Believe. Ses amis lui ont rendu un hommage à Paris jeudi matin, a ajouté Believe, alors que la mort de l’artiste, né en Algérie il y a 59 ans, continuait de susciter de nombreuses réactions en France, pays où il est arrivé à l’âge de 10 ans.

La musique franco-algérienne a perdu son « porte-étendard » après la mort de Rachid Taha, selon la radio musicale Radio Nova.

Pour L’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze, son « frère » Rachid Taha était « l’éclaireur » avec « sa musique, son coeur et ses textes ».

« Rachid, le monde vient de perdre des couleurs. Prenons-nous dans les bras pendant que le loup n’y est pas », a réagi de son côté le rappeur franco-malien Oxmo Puccino, tandis que le musicien Matthieu Chedid a simplement tweetté « Mon tendre ami Rachid ».

La ministre française de la Culture Francoise Nyssen a salué la mémoire de Rachid Taha qui « savait tout chanter, tout réinventer – The Clash autant que Trenet », tandis la maire de Paris Anne Hidalgo a rendu hommage à un « artiste profondément libre et à la fois si engagé ». Taha était une des personnalités fortes et attachantes de la scène rock française dès ses débuts en 1981 avec Carte de Séjour, qu’il avait formé à Lyon avec quatre autres musiciens et dont il était le charismatique leader.

Incarnant la génération « beur », le groupe participa notamment à la fameuse Marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983.

Musicalement, Rachid Taha avait réussi avec Carte de séjour la fusion entre raï et rock, l’artiste continuant toute sa carrière à mélanger sons moyen-orientaux avec musiques world, funk ou techno.

En 2016, Rachid Taha reçut une Victoire de la musique pour l’ensemble de sa carrière. Il s’apprêtait à sortir un nouvel album, dont le premier morceau devait s’intituler « Je suis africain ».

