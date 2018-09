Ouverture d’une enquête sur l’artiste Jan Fabre pour intimidation et harcèlement

L’auditorat du travail d’Anvers a ouvert une enquête sur Jan Fabre et sa compagnie d’arts de la scène Troubleyn, a indiqué jeudi l’auditeur du travail Pieter Wyckaert. Cette enquête fait suite à la parution d’une lettre ouverte signée par 20 (anciens) collaborateurs de l’artiste flamand dénonçant des comportements inappropriés de sa part. Elle se concentre sur de possibles faits d’intimidation et de harcèlement sexuel. « Nous avons pris connaissance de la lettre ouverte de travailleurs et anciens collaborateurs de l’ASBL Troubleyn et avons, après consultation du procureur du Roi, décidé d’ouvrir une enquête », explique M. Wyckaert. « Nous sommes compétents pour enquêter car ces faits se seraient produits sur le lieu de travail. Pour autant que je sache, aucune plainte n’a été déposée mais cela n’est pas nécessaire pour l’ouverture d’une enquête. »

Source: Belga