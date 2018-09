Mondial de volley (m) – Red Dragons battus 3-0 par l’Italie pour leur deuxième match de poule

Après une entrée en matière parfaite face à l’Argentine mercredi (victoire 3 à 1), les Red Dragons ont du baisser pavillon face à l’Italie, certes favorite et évoluant à domicile, pour leur deuxième match de poule au championnat du monde de volley (messieurs), jeudi à Florence dans le groupe A. La Belgique (FIVB 15) s’est inclinée 3 sets 0 face à la 4e nation mondiale: 25-20, 25-17 et 25-16 en 1 heure et 30 minutes.

Andrea Anastasi, le nouveau sélectionneur national des Belges, a aligné Bram Van Den Dries (7 pts), Sam Deroo (6), Simon Van De Voorde (4), Tomas Rousseaux (5), Pieter Verhees (4), Stijn D’hulst et Lowie Stuer au libero puis Jelle Ribbens (libéro), Hendrik Tuerlinckx, François Lecat, Kevin Klinkenberg, Pieter Coolman et Matthias Valkiers.

L’autre rencontre de la soirée dans la poule A a vu le Japon battre la République Dominicaine 3 sets à 0 (25-20, 25-16, 25-16). Les Japonais avaient été battus 3-0 par l’Italie mardi alors que les Dominicains s’étaient inclinés contre la Slovénie (3-1).

Les Red Dragons affronteront la Slovénie (FIVB 23) samedi (17h00), le Japon (FIVB 12) dimanche (17h00) et la République Dominicaine (FIVB 38) lundi (17h00).

Les quatre meilleurs de chacun des quatre groupes de six accèdent au 2e tour (du 21 au 23 septembre), où ils seront répartis en quatre groupes de quatre. Les quatre premiers de chaque poule ensuite et les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour un 3e tour, en deux poules de trois (du 26 au 28 septembre), avant les demi-finales à élimination directe (29 septembre).

Source: Belga