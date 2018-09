Les héros de Liège, Eden Hazard et Cécile de France honorés lors des Mérites wallons

Les héros de l’attentat de Liège (à titre posthume), le footballeur Eden Hazard et l’actrice Cécile de France ont été faits jeudi Commandeurs du Mérite Wallon, le rang le plus élevé de cette distinction remise annuellement par le gouvernement wallon depuis 2011. Les policières Soraya Belkacemi et Lucile Garcia, ainsi que le jeune Cyril Vangriecken, ont été décorés à titre posthume pour leur héroïsme lors de l’attaque perpétrée le 29 mai dernier à Liège.

Le Diable Rouge Eden Hazard, qui n’a pu être présent pour l’occasion, a lui été salué pour son « ascension fulgurante de Tubize au club anglais de Chelsea », mais aussi pour « la fierté qu’il a procuré à la Wallonie » lors de ses exploits avec l’équipe nationale.

Cécile de France, née à Namur, a elle été récompensée pour ses rôles dans de grandes réalisations comme « L’Auberge espagnole » ou « Les Poupées russes », ainsi que ses nominations au César de la meilleure actrice.

Au total, 21 personnalités ont été mises à l’honneur lors de la cérémonie qui s’est déroulée jeudi à Namur, parmi lesquelles les chefs d’entreprises François Blondel (Chevalier), Michel Foucart (Officier) et Salvatore Curaba (Chevalier),

Dans la liste, figurent aussi les sportifs Joachim Gérard (devenu Officier après avoir été fait Chevalier), Alexandra Tondeur (Chevalier), Eléonor et Chloé Sana (Officiers), la diva Marianne Croux (Officier), le luthier Gauthier Louppe (Chevalier) ou encore l’auteur de bandes dessinées Jean-Claude Servais (Officier).

La directrice du grand musée universitaire de Belgique situé à Louvain-la-Neuve Anne Querinjean (Chevalier), l’entrepreneur à la base de la « Schtroumpf Experience » Stephan Uhoda (Chevalier), les cuisiniers Jean-Baptiste et Christophe Thomaes (Officiers), et enfin l’artisan pâtissier et chocolatier Jean-Philippe Darcis (Chevalier) se trouvent également honorés.

Source: Belga