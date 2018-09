Le tenant du titre Tsonga et l’ancien vainqueur Richard Gasquet présents à Anvers

Le Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 73) défendra son titre le mois prochain (14-21 octobre) à l’European Open d’Anvers, tournoi de tennis sur surface dure dotée de 612.755 euros, ont annoncé jeudi les organisateurs. Cette troisième édition pourra également compter sur la présence du Français Richard Gasquet (ATP 24), vainqueur de la première édition en 2016. David Goffin (ATP 11), l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 14), le Britannique Kyle Edmund (ATP 16), le Français Gaël Monfils (ATP 42) et l’Espagnol Feliciano Lopez (ATP 74) avaient déjà confirmé leur participation. Ruben Bemelmans (ATP 109) a reçu une wildcard. L’an passé, il avait atteint les demi-finales, où il avait été battu par le futur vainqueur de l’épreuve. Zizou Bergs (ATP 403) a reçu une invitation pour les qualifications. En double, une wildcard été attribuée à Joran Vliegen et Sander Gille.

Le public belge espère voir David Goffin s’imposer. Le N.1 belge s’était arrêté en quarts de finale l’an passé et en demi-finale en 2016. « Espérons que la troisième sera la bonne », a confié l’ancien joueur Dick Norman, à son premier European Open comme directeur du tournoi. « Même si nous ne lui avons pas facilité la tâche avec cette liste de joueurs. Pour les fans, c’est une chance unique de voir Goffin à l’œuvre. »

La troisième édition du tournoi propose sans doute le plateau le plus relevé jamais vu à Anvers. « Outre Goffin et les deux anciens vainqueurs, il y a Schwartzman et Edmund, deux joueurs qui se dirigent vers le top-10 mondial, qu’ils auront peut-être rejoint au début du tournoi. L’Espagnol Munar est un autre joueur prometteur. Cela donne un plateau dont beaucoup de directeurs de tournois sont jaloux, c’est presque un ATP 500. Je suis heureux de ne pas avoir à l’affronter moi-même », a souri Norman. « Notre liste des engagés est à présent complète. Il n’y a plus qu’une wildcard de disponible au cas où un joueur du top mondial décide de venir in extremis. Le 13 octobre aura lieu le tirage au sort de notre tableau principal. Il sera diffusé en direct en streaming. »

Source: Belga