Le choc wallon Standard-Charleroi et Genk-Anderlecht à l’affiche de la 7e journée

La 7e journée de la Jupiler Pro League sera marquée par le choc wallon entre le Standard et Charleroi, samedi à 18h00, alors que Genk (2e) et Anderlecht (3e) s’affronteront samedi soir (20h30) dans une affiche que le leader brugeois, attendu par Lokeren vendredi (20h30), suivra avec attention. Samedi (18h00), le Standard de Michel Preud’homme tentera de relancer la machine après sa surprenante défaite à Eupen il y a deux semaines. Les ‘Rouches’ affichaient jusque-là un bilan de 3 victoires et 2 partages et semblaient filer vers une troisième victoire de rang après le but rapide d’Emond. Au lieu de cela, les Liégeois ont concédé deux buts dans les cinq dernières minutes et subi leur premier revers. Le choc wallon leur offre une belle occasion de repartir de l’avant. D’une part, car le match contre Charleroi est toujours très attendu par les supporters. D’autre part, car les statistiques face aux troupes de Felice Mazzu leur sont très favorables: le dernier but carolo à Sclessin remonte à… 2013! Depuis qu’il dirige Charleroi, Mazzu n’a pris que 3 points (trois partages, dont deux 0-0) en sept déplacements à Liège. Or, les Zèbres auraient bien besoin d’une victoire, après un début de saison compliqué. La victoire contre Mouscron (3-1) a évité que le mot « crise » ne fasse son apparition du côté du Mambourg, mais avec 6 points en 6 rencontres, le début de championnat de Charleroi reste décevant.

A 20h30, place au match au sommet de cette 7e journée entre Genk (2e, 14 points), séduisant depuis le début de la saison, et Anderlecht (3e, 13 points), dont la machine s’est un peu grippée (1 point sur 6) après des débuts fracassants (4 victoires de suite). La confiance semble plus du côté de l’équipe de Philippe Clément, toujours invaincue que ce soit sur la scène belge ou européenne. La jeune équipe d’Hein Vanhaezebrouck reste sur une défaite à Bruges (2-1) et un partage concédé dans les derniers instants de la partie face à l’Antwerp (1-1). Rien d’inquiétant pour l’instant, d’autant que face aux Anversois, les Mauve et Blanc ont eu les occasions pour tuer le match, mais un nouveau faux pas est à éviter histoire que le doute ne s’installe pas du côté de Neerpede alors que se profile une période chargée (7 rencontres en 3 semaines).

Le Club Bruges, leader avec 16 points (5 victoires et 1 partage), ouvrira la journée vendredi contre Lokeren (14e, 4 points). Sur papier, la rencontre ne devrait pas poser de problème au champion en titre, qui a déjà fait trembler les filets à 17 reprises. Mais les Brugeois pourraient déjà avoir la tête à leurs débuts en Ligue des Champions, mardi contre le Borussia Dortmund. Lokeren reste sur son premier succès de la saison (1-0 contre Waasland-Beveren) et n’aura rien à perdre.

Samedi, deux équipes aux portes du top-6 s’affronteront à 20h: Ostende (7e, 9 points) et le Cercle Bruges (8e, 8 points). Dans le même temps, Eupen (11e, 6 points) tentera de poursuivre sa série après deux victoires consécutives. Les ‘Pandas’ se déplacent à Waasland-Beveren (15e, 3 points).

Dimanche, à 14h30, Mouscron, seule équipe à ne pas avoir encore pris de point, sera dirigé pour la première fois par Bernd Storck. Les ‘Hurlus’ recevront Courtrai (13e, 5 points).

A 18h00, l’Antwerp (5e, 12 points), toujours invaincu, tentera de confirmer son bon début de saison contre Zulte Waregem (12e, 5 points). A 20h00, la journée se terminera par la rencontre entre La Gantoise (4e, 13 points) et Saint-Trond (9e, 7 points).

