Le 2e salon Bike Brussels se tiendra de vendredi à lundi sur le site de Tour & Taxis

La deuxième édition du salon du vélo et de la mobilité active Bike Brussels sera organisée de vendredi à lundi sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. L’événement inaugurera la Semaine européenne de la Mobilité et le Dimanche sans voiture. Le coup d’envoi sera donné vendredi en fin de journée avec une parade de cyclistes qui arpentera le coeur de Bruxelles en musique, en portant le message « Merci de faire bouger la ville ». Le rassemblement commencera à 17h45 au Mont des Arts. Le départ est fixé à 18H15 pour une arrivée vers 19H sur le site de Tour & Taxis, où une fanfare et un DJ accueilleront les participants. Des animations sont prévues en marge du salon qui ouvrira officiellement ses portes à 20H30. Les Bike Brussels Awards récompenseront les initiatives de projets vélo les plus ambitieuses dans les catégories écoles, communes, entreprises et startups. En amont de cette soirée festive, un colloque sur les brigades cyclistes sera tenu par des professionnels du secteur durant l’après-midi.

Les visiteurs du salon auront l’occasion de découvrir des innovations relatives au vélo, d’expérimenter ses différentes formes ou encore d’assister à des spectacles acrobatiques. Un circuit pour enfants a également été pensé pour les plus jeunes. Nouveauté de cette année, un stand s’intéressera aux voyages à vélo en proposant entre autres de visionner différents documentaires. Des débats sur la mobilité, notamment sur la qualité de l’air et la sécurité routière, seront organisés les après-midis de samedi et dimanche.

La 3e édition de la Bakfiets parade défilera samedi, de 15H00 à 16H00, à travers la ville pour arriver au pied de l’ascenseur des Marolles, où la Fête de la Charge permettra aux curieux de tester différents vélos multiporteurs.

Des rencontres entre entreprises sont prévues lundi au salon en partenariat avec BECI (Brussels Entreprises Commerce and Industry). Bike Brussels est organisé par l’association Pro Velo et la société Initiatives & Développements.

