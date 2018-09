Le programme « Down the road » diffusé sur Eén (VRT) a remporté jeudi soir une Rose d’or à Berlin, annonce la chaîne publique flamande sur Twitter. Dans « Down the road », l’acteur Dieter Coppens suit six personnes atteintes du syndromes de Down (trisomie 21) lors d’un voyage. Le programme était nominé dans la catégorie « reality and factual ».

La Rose d’or, un prix international, récompense « l’originalité, la qualité et la créativité dans un programme de divertissement. »

Source: Belga