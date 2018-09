Jeux Equestres mondiaux – L’Allemagne et Isabell Werth encore victorieux au dressage, la Belgique 9e

La Belgique a terminé à la 9e place du concours par équipes en dressage à l’issue des deux journées de compétition aux Jeux Equestres mondiaux, jeudi à Tryon aux Etats-Unis. Le concours a été remporté par l’Allemagne, grande favorite, emmenée par Isabell Werth, 49 ans, pour sa 8e victoire à titre personnel, devant les Etats-Unis. C’est la 12e victoire allemande en 14 éditions.

L’Allemagne a totalisé 242,950 % devançant les Américains, 2es avec 233.229%. La Grande-Bretagne (229.628%) complète le podium. La Suède a pris la 4e place. Les Pays-Bas, en bronze il y a quatre ans, ont dû se contenter de la 5e place (223,664%).

Depuis 1966, seuls les titres 1970 (URSS) et 2010 (Pays-Bas) ont échappé à l’Allemagne et, avant 1990, à la RFA.

Isabell Werth a ajouté un huitième titre mondial, un cinquième par équipes, à son palmarès, qui compte également six sacres olympiques, dont le dernier, par équipes, en 2016 à Rio.

Elle a signé sur Bella Rose la meilleure reprise des deux journées avec un score de 84,829%, devant l’Américaine Laura Graves (81,630 %) et son compatriote Sönke Rothenberger (81,444%).

La première des deux épreuves individuelles de ces Jeux Equestres, le Grand Prix Spécial, est programmée vendredi.

Dixième après le premier jour et l’abandon d’Isabel Cool (Aranco V), la Belgique a pu gagner une place avec Jeroen Devroe sur Eres (68.540) et Laurence Roos (Fil Rouge, 70978. Les Belges ont totalisé 207.499%. Les six premiers décrochent une place pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

– Classement

1. Allemagne 242,873%

(Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider, Sönke Rothenberger, Isabell Werth)

2. Etats-Unis 233,229%

(Steffen Peters, Adrienne Lyle, Kasey Perry-Glass, Laura Graves)

3. Grande-Bretagne 229,628%

(Spencer Wilton, Emile Faurie, Carl Hester, Charlotte Dujardin)

4. Suède 229,456%

5. Pays-Bas 223,664%

6. Espagne 220,232%

7. Danemark 216,584%

8. Australie 210.016%

9. BELGIQUE 207,499%

(Fanny Verliefden (Indoctro) 67.981, Isabel Cool (Aranco V) abandon, Jeroen Devroe (Eres) 68.540, Laurence Roos (Fil Rouge) 70.978)

10. Russie 207,065%

11. Canada 206,538%

12. Portugal 202,935%

13. Suisse 200,202%

14. Japon 199,797%

15. Brésil 193,900%

Source: Belga