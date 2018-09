Buys, Timmers, Vangoetsenhoven et Weiremans en finale à Doha

Kimberly Buys (50m libre), Pieter Timmers (50m libre), Dries Vangoetsenhoven (50m libre et 100m papillon) et Lorenz Weiremans (400m libre) ont tous réussi à se sortir des séries à Doha (grand bassin), où se déroule la deuxième étape de la Coupe du monde de natation, jeudi. Les finales sont programmées dans l’après-midi. Buys, deuxième du 100m papillon et troisième du 50m papillon le weekend dernier à Kazan, a réussi le sixième temps des séries du 50m libre dames en 25.94. La Suédoise Sarah Sjöström (24.21) a été la plus rapide des 14 engagées.

Timmers, troisième du 100m libre à Kazan, a réussi le septième chrono (22.62) sur 56 participants du 50m libre messieurs. Vangoetsenhoven le suit (22.84). L’Américain Michael Andrew a été le plus rapide en 21.92.

Vangoetsenhoven, 21 ans, a également décroché son ticket pour la finale du 100m papillon. En 53.59, il a réussi le troisième chrono des 17 nageurs au départ. Là aussi, Andrew a réussi le meilleur temps (52.55).

Weiremans a été l’auteur du quatrième temps sur 400m, en 4:02.90. L’Espagnol Marcos Gil Corbacho a remporté en 4:01.12 la seule série au programme, réunissant dix nageurs.

La Coupe du monde de natation comprend sept étapes. Les prochaines épreuves sont prévues à Eindhoven (28-30 septembre), Budapest (4-6 octobre), Pékin (2-4 novembre), Tokyo (9-11 novembre) et Singapour (15-17 novembre).

Les étapes de Kazan et Doha se disputent en grand bassin, toutes les autres en petit bassin.

