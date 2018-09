Bactéries sur le lieu de travail: quels sont les risques ?

Que vous travailliez dans une petite ou grande entreprise, vous partagez avec vos collègues plusieurs espaces de travail et de vie, qui sont forcément vecteurs de bactéries. Votre santé court-elle pour autant un risque?

Qu’on se le dise: les bactéries, on ne doit pas les craindre. Vouloir les éviter serait contreproductif puisqu’elle sont partout. L’être humain est lui-même porteur de millions de bactéries. Toutes les surfaces que l’on touche au travail (clenches, ordinateur, portes,…) ne sont dès lors pas épargnées.

« Mais ce sont des bactéries de l’environnement qui ne posent aucun souci pour la santé quotidienne car leur potentiel pathogène est relativement faible pour une personne en bonne santé », rassure Christelle Meuris, médecin hygiéniste et infectiologue au CHU de Liège.

Et les toilettes, alors?

S’il n’y a pas lieu de s’inquiéter face à ces attaques du quotidien, il est toutefois recommandé de se laver les mains à plusieurs moments clés du quotidien: avant de manger, après s’être mouché ou avoir éternué, avant de faire un pansement, quand on rentre chez soi, avant de préparer le repas,… Et probablement le plus important de tous: après avoir été aux toilettes.

Car dans ce lieu plus intime, les bactéries peuvent cette fois se transmettre par la voie féco-orale. « Si une personne qui a une gastro-entérite utilise des toilettes partagées, et ne se lave pas les mains, ou éventuellement qu’une autre personne qui va après elle ne se lave pas les mains, le risque est grand d’être contaminé en mettant ses mains à distance rapprochée de sa bouche, par exemple en mangeant », détaille Christelle Meuris.

Notre tube digestif étant envahi de millions de bactéries, dès qu’on va aux toilettes, une partie de ces bactéries se déversent dans la cuvette. On imagine aisément toutes les situations dans lesquelles nos mains sont vectrices de bactéries.

Bref, se laver les mains, ce n’est pas une option, c’est au contraire plus que recommandé. Qu’il s’agisse d’ailleurs des toilettes familiales ou des toilettes du bureau.

Les objets du quotidien, pas si innocents

Certaines études révèlent que notre clavier abriterait plus de bactéries que le siège des toilettes. Qu’en pense l’hygiéniste? »

« Notre clavier, comme beaucoup d’autres objets du quotidien comme le volant de notre voiture ou notre smartphone, sont des objets dont on prend peu soin. Tant qu’on reste sur son clavier ou smartphone, il n’y a pas grand risque puisqu’il ne s’agit que de nos bactéries. Par contre, si on échange régulièrement d’espace de travail, cela peut poser plus de souci, a fortiori si on ne se lave pas les mains ».

Ceci étant, dans 95% des cas, la présence de bactéries ne posera pas de souci puisque notre propre flore nous protège contre l’acquisition des bactéries multi-résistantes. Les seuls risques réels se trouvent du côté des toilettes où certains germes y sont très transmissibles et peuvent parfois occasionner des gastro-entérites.

Se désinfecter à tout va, la bonne idée?

Ces dernières années, beaucoup d’entreprises ont installé des distributeurs de désinfectant, à l’instar des hôpitaux. Pourtant, « en dehors des soins, on n’a pas besoin de solution hydro alcoolique », avance Christelle Meuris.

« Une bonne hygiène des mains, à l’eau et au savon, suffit. Il n’est pas recommandé d’utiliser ce genre de produit de façon continue, mais de le réserver pour les moments où on n’a pas accès à de l’eau et du savon. »