« Danse avec les stars » : Lio craque lors des premiers entraînements

Lio a été « bouleversée » par ses premiers entraînements pour « Danse avec les stars » qui ont été très éprouvants, confie la chanteuse à Télé Star.

Lio, 56 ans, a connu un gros blocage lors de son première entraînement avec son partenaire. « Au début des entraînements, ça se passait bien, j’avais la connexion. Je fais un tour, deux tours… Je retiens les pas et les mesures. Puis on reprend, mon partenaire danse vraiment, je refais des tours puis je me retrouve avec sa tête face à moi. Et à ce moment-là, je suis physiquement malade, ça ne va pas du tout. Je dois arrêter, je suis en sueur, je pleure », confie-t-elle à Télé Star.

En pleurs

« Je suis mal à l’aise car je ne voulais pas qu’il pense que ça vienne de lui. Il est beau, il ne pue pas de la bouche… C’est moi ! Et je me suis dit que si je réagissais comme ça dès que je me retrouvais avec un mec, je n’allais pas pécho et jamais trouver l’homme de ma vie. On en a rigolé mais moi, j’ai été bouleversée, » explique encore la chanteuse au magazine.

On espère que l’interprète de « Banana Split » aura retrouvé ses esprits pour la première émission qui sera diffusée sur TF1 le 29 septembre prochain. Au casting de cette saison 9, on retrouvera Pamela Anderson, Iris Mittenaere, Clément Ramiens, Jeanfi Janssens, Basile Boli, Carla Ginola, Terence Telle, Héloïse Martin, Anouar Toubali ou encore Vincent Moscat.