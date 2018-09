A 72 ans, un millionnaire passe une annonce pour trouver une femme

Après de multiples efforts pour trouver la femme qui lui fera des enfants, un millionnaire, descendant du roi Charles II, a décidé de passer une annonce publique.

Aristocrate britannique, Sir Benjamin Slade a décidé d’utiliser les grands moyens pour trouver la femme de sa vie. A 72 ans, ce milliardaire sans enfant souhaite fonder une famille et assurer sa descendance. Ce vendredi, lors de l’émission télévisée Good Morning Britain, il a passé son annonce tout en énumérant les avantages auxquels sa future compagne aura droit.

Voyages, restaurants, shopping, il promet à celle qui partagera sa vie de mener un quotidien de luxe auquel il ajoutera un salaire de 56.000 livres par an. Mais en échange, la jeune femme, qui devra avoir entre 30 et 40 ans, devra répondre à certains critères.

D’au moins 1.67m, celle-ci ne devra pas être originaire d’un pays commençant par la lettre « i » et n’avoir pas de vert sur son drapeau. Mais ce n’est pas tout. Sa future femme devra également être détentrice d’une licence de tir et savoir piloter un hélicoptère. Et si elle pouvait lui faire une progéniture de garçons cela serait préférable pour Sir Benjamin Slade.

Les exigences de l’aristocrate ont suscité un amusement et le choc de la part des téléspectateurs qui se sont exprimés sur Twitter.

#BenjaminSlade Why you just simply donate your fortune to clean the planet? The world doesn’t need more children, we all need a better place to live! #goodmorningbritain

— Jackie Peña (@JackieFerraez) 10 septembre 2018