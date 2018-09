Wall Street freinée par les tensions commerciales

Wall Street a terminé en ordre dispersé mercredi, les interrogations sur les conséquences des tensions commerciales continuant à planer sur le marché tandis que le secteur technologique était à la peine. L’indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,11% à 25.998,92 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,23% à 7.954,23 points.

L’indice élargi S&P 500 s’est apprécié de 0,04% à 2.888,92 points.

Après avoir débuté la séance sans direction franche, les indices se sont nettement redressés quand un article du Wall Street Journal a affirmé que Washington avait proposé à Pékin de reprendre les négociations commerciales avant que l’administration Trump n’impose de nouvelles taxes punitives sur ses importations. Mais l’effet s’est rapidement estompé.

Plus tard dans la séance, des commentaires d’un dirigeant du conglomérat 3M sur l’impact négatif de la hausse des prix ont plombé l’action de l’entreprise (-2,39%), et plus généralement l’état d’esprit des courtiers, selon Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

« Quand une entreprise comme 3M (qui fabrique aussi bien des post-it et des rubans adhésifs que des équipements de sécurité et médicaux, NDLR) indique publiquement que ses bénéfices vont être affectés par des coûts plus élevés, cela signifie que les taxes à l’importation commencent vraiment à avoir des effets sur certaines compagnies », a-t-il souligné.

Les indices ont aussi un peu pâti, selon les analystes de Charles Schwab, de la baisse surprise des prix à la production en août qui relance les interrogations sur les décisions à venir de la banque centrale américaine.

Le Nasdaq a par ailleurs été lesté par la faiblesse du secteur technologique, en particulier les sociétés spécialisées dans les microprocesseurs et Apple (-1,24%).

Lors de sa grand-messe annuelle mercredi, le géant informatique a dévoilé ses nouveautés, dont plusieurs modèles d’iPhone et une nouvelle génération de montre connectée Apple Watch mais n’a fait aucune annonce sur l’iPad, ses écouteurs AirPods ou encore ses ordinateurs Mac.

Le secteur de l’énergie en revanche était en forme: l’indice le représentant au sein du S&P 500 a progressé de 0,51%.

Les entreprises profitent de la montée des prix de l’or noir alors que l’ouragan Florence se rapproche de la côte est des Etats-Unis, obligeant à une évacuation massive de la zone et faisant bondir la demande en essence.

Le marché obligataire se détendait: le taux à dix ans sur la dette américaine reculait vers 20H20 GMT à 2,965%, contre 2,976% mardi soir, et celui à 30 ans à 3,107%, contre 3,119% à la précédente clôture.

source: Belga