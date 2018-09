Une nouvelle opération « marathon » de contrôle de vitesse les 17 et 18 octobre

Les 17 et 18 octobre prochains, la police intégrée organise une nouvelle opération « marathon » de contrôle de vitesse sur les routes du pays. Lors de la dernière opération de ce genre, les 18 et 19 avril, les polices locales et fédérale avaient mené 1.390.425 contrôles de vitesse dans le pays et constaté 35.158 infractions. Au total, 2,53% des automobilistes contrôlés roulaient trop vite.

Cette 10e opération « marathon », organisée en collaboration avec Vias Institute, sera présentée jeudi à 11h15 lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Source: Belga