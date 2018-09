Strée – Un motocycliste perd la vie après une sortie de route

Un accident mortel est survenu, mercredi soir, à Strée (Beaumont). Un motocycliste seul en cause est sorti de la route. Il est mort sur le coup. L’accident est survenu vers 18h30 dans la rue de Ragnies à Strée, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Un motocycliste originaire de la région binchoise et âgé de 43 ans circulait en direction de Beaumont lorsqu’il a subitement perdu le contrôle de son deux-roues. Le quadragénaire a chuté lourdement et est sans doute mort sur le coup. Desdendus sur place, les secours n’ont rien pu faire pour le sauver. La police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut) a quant à elle instauré un périmètre de sécurité, déviant la circulation. Pour l’heure, les causes de cet accident mortel sont encore indéterminées. Selon certaines sources, l’état de la route serait l’une des hypothèses retenues par les enquêteurs.

Source: Belga