Stoffel Vandoorne est « à 100% déterminé à tout donner » dans les Grands Prix restants

Malgré l’officialisation, début septembre, de son départ de McLaren la saison prochaine, Stoffel Vandoorne s’est dit mercredi « à cent pour cent déterminé à tout donner lors des Grands Prix restants cette saison ». « Même si je suis fort concentré sur l’avenir depuis qu’il a été confirmé que je ne courrai pas pour McLaren la saison prochaine, je suis également à cent pour cent déterminé à tout donner lors des Grand Prix restants cette saison », a déclaré Vandoorne sur le site de McLaren en prefaçant la prochaine course, à Singapour. « L’équipe et moi-même travaillons dur afin d’obtenir le meilleur résultat possible. Et ce n’est certainement pas fini. »

Ce weekend, la Formule 1 fait escale à Singapour. Le circuit de Marina Bay rappelle de bons souvenirs à notre compatriote. « J’ai roulé pour la première fois à Singapour l’an passé et j’ai vraiment apprécié cela. C’est ici et en Malaisie que j’ai obtenu mon meilleur résultat en Formule 1, la septième place. C’est une piste qui convient mieux aux forces de notre package que d’autres, alors j’espère un weekend plus positif durant lequel nous pourrons montrer un meilleur rythme et lutter avec nos concurrents », a indiqué Vandoorne.

« La course à Singapour a été une expérience incroyable l’an passé, j’ai vraiment hâte de recommencer », a ajouté Vandoorne. « Passer le weekend à l’heure européenne (le Grand Prix se dispute en nocturne, ndlr) est l’une des choses les plus cool de cette course, c’est une expérience unique que nous n’avons nulle part ailleurs dans le calendrier. Nous espérons avoir un weekend positif pour les fans. »

Source: Belga