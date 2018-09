Roumanie: feu vert à un référendum sur l’interdiction des mariages gays

Les sénateurs roumains ont donné à une large majorité leur feu vert mardi soir à la tenue d’un référendum visant à inscrire dans la Constitution l’interdiction des mariages homosexuels. Cette consultation, dont le principe a déjà été approuvé par la chambre basse du Parlement, pourrait avoir lieu le 7 octobre. Elle fait suite à une « initiative citoyenne » émanant de plusieurs associations proches de la puissante Eglise orthodoxe, qui affirment avoir recueilli trois millions de signatures à cet effet.

Selon le texte adopté par les élus, et qui devrait être inscrit dans la loi fondamentale en cas de « oui » au référendum, le mariage représente « l’union entre un homme et une femme » et non pas « entre époux », comme le prévoit actuellement la Constitution.

La législation roumaine ne permet pas les mariages gays mais, selon les adversaires de cette initiative, une interdiction explicite dans la Constitution rendrait difficile, voire impossible, tout changement, à terme, de la loi en faveur des couple homosexuels.

« Le Sénat roumain fait de l’homophobie une valeur d’Etat et sacrifie la protection constitutionnelle de nombreuses familles », a regretté l’association Accept qui défend les droits des minorités sexuelles.

« Ce vote représente une violation du droit à la vie privée et de famille (…) qui appartient à tous, quelle que soit leur orientation sexuelle », a-t-on ajouté de même source.

La Cour européenne des droits de l’homme avait, lors d’un jugement historique en 2015, demandé aux Etats d’instaurer une forme de partenariat civil pour les gays.

Aujourd’hui la moitié des 28 pays membres de l’UE reconnaissent le mariage homosexuel, tandis que huit autres autorisent l’union civile des couples homosexuels.

La Roumanie, membre de l’Union européenne depuis 2007, n’a dépénalisé l’homosexualité qu’au début des années 2000, tandis que les minorités sexuelles sont toujours victimes de discriminations.

source: Belga