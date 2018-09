Mondial de volley (m) – Le Mondial des Red Dragons débute mercredi face à l’Argentine

Les Red Dragons, l’équipe nationale belge de volley masculin (FIVB 15), débutera son Mondial de volley face à l’Argentine, 7e nation mondiale, ce mercredi à Florence. Les Belges, versés dans le groupe A, se mesureront ensuite à l’Italie (FIVB 4) dès le lendemain, avant de rencontrer la Slovénie (FIVB 23) le samedi 15, le Japon le dimanche 16, et la République dominicaine (FIVB 38) le lundi 17, à chaque fois à Florence.

Pour la première fois, le Mondial de volley se déroule dans deux pays, l’Italie et la Bulgarie. Les rencontres des poules A et C se joueront en Italie alors que celles des poules B et D seront disputées en Bulgarie.

Les quatre meilleurs de chacun des quatre groupes de six accèderont au tour suivant (du 21 au 23 septembre), où ils seront cette fois répartis en quatre groupes de quatre, puis en deux poules de trois (du 26 au 28 septembre), avant les demi-finales à élimination directe (29 septembre).

Il y a quatre ans en Pologne, pour sa première participation en 36 ans, la Belgique, huitième en 1970, n’avait pas dépassé la première phase de groupes. Les Red Dragons avaient pris la 4e place de l’Euro l’année dernière.

Le Mondial a déjà débuté dimanche. L’Italie a battu le Japon 3 sets à 0 (25-20, 25-21, 25-23) dimanche à Rome. L’autre pays organisateur, la Bulgarie (FIVB 14), a battu la Finlande (FIVB 18) 3-0 (25-21, 25-19, 25-22) à Varna, dans le groupe C.

Source: Belga