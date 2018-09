Elections 2018 – La liste AD&N veut empêcher une nouvelle majorité absolue à Andenne

Emmenée par Etienne Sermon (cdH), actuellement conseiller communal, la liste AD&N (Andennais dynamiques et novateurs) veut empêcher le bourgmestre Claude Eerdekens et les siens d’obtenir une nouvelle majorité absolue à Andenne. « Nous avons constitué cette liste car beaucoup d’Andennais trouvent que leur ville ne leur appartient plus », a expliqué lundi M. Sermon. « Nous avons réuni des membres du cdH et d’Ecolo, puis nous avons été rejoints dans notre démarche par quelques affiliés au PS et des non-affiliés. Notre objectif est de rendre Andenne aux Andennais et d’enrailler la majorité absolue qui est en place depuis 1976, tout comme le bourgmestre ».

Sept des 29 membres de la liste occupent actuellement un siège et AD&N espère faire mieux le 14 octobre. « Plus de sept, ce serait déjà une victoire et si nous arrivons à douze nous pouvons espérer un rapprochement avec la liste MR afin de faire tomber la majorité actuelle », a précisé Etienne Sermon.

Pour ce faire, AD&N souhaite créer une plateforme citoyenne pour ouvrir le débat public, mais aussi redynamiser le centre-ville. La création d’une structure emploi, le refinancement du CPAS et une réflexion globale sur le plan taxatoire de la ville sont également au programme.

Source: Belga