Couvert et frais sur l’ouest, temps sec et lumineux sur le sud-est

Le temps sera très nuageux à couvert et frais avec de fines pluies ou de la bruine par intermittence en Basse- et Moyenne-Belgique avec des maxima compris entre 18 et 21 degrés. En Ardenne et en Gaume, le temps s’annonce sec et lumineux mais surtout plus doux avec des températures comprises entre 22 et 26 degrés. Le vent sera modéré de secteur nord. Mercredi soir et la nuit suivante, la nébulosité augmentera partout tandis que les pluies s’intensifieront en progressant vers le centre et l’est du pays. Le temps redeviendra sec en seconde partie de nuit. Les minima oscilleront entre 10 et 13 degrés sous un vent faible à modéré de secteur nord.

Jeudi matin, de faibles pluies affecteront encore temporairement l’Ardenne et la Lorraine belge où la visibilité pourra être localement réduite. Ailleurs, le temps sera généralement nuageux mais sec. Les éclaircies se feront ensuite plus larges durant l’après-midi à partir du littoral.

Les nuages resteront toutefois très nombreux au sud du sillon Sambre-et-Meuse mais le temps deviendra progressivement sec dans le courant de l’après-midi. Les maxima varieront entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 20 degrés dans le centre. Le vent restera faible à modéré de secteur nord.

Vendredi, nuages et belles éclaircies se partageront le ciel. Le mercure affichera 16 degrés en Ardenne et 21 degrés en Campine sous un vent faible à modéré de secteur ouest. Le week-end s’annonce sec et calme avec des maxima dépassant les 20 degrés.

Source: Belga