World Cleanup day : Une journée pour nettoyer nos villes

La saleté de nos villes est malheureusement un fait. Grâce au World Cleanup day, des millions de bénévoles dans plus de 150 pays à travers le monde vont une nouvelle fois nettoyer leur quartier ce samedi 15 septembre. En Belgique également, il est possible de participer à cette initiative citoyenne.

Le World Cleanup day: qu’est-ce que c’est?

L’idée initiale est de ramasser les innombrables déchets qui encombrent nos villes et nos campagnes. À l’origine, le mouvement ‘Let’s do it’ est né en 2008 en Estonie. Près de 4% de la population estonienne avait nettoyé en quelques heures plus de 10.000 tonnes de déchets. Fort de ce succès, le mouvement s’est ensuite répandu dans les pays voisins.

Aujourd’hui, la ‘Let’s do it Fondation’ a choisi le 15 septembre comme journée mondiale de la collecte de déchets.

Des millions de bénévoles dans plus de 150 pays à travers le monde participeront donc ce samedi à cette action citoyenne de grande ampleur. Nombreuses sont les motivations pour les bénévoles qui ont déjà participé au World Cleanup day. Mais l’envie de vivre dans un monde plus propre et de prendre soin de notre planète fait l’unanimité.

Une nouvelle action?

Pour participer à cette action, il vous suffit de vous rendre sur le site de WorldCleanup day Belgium et de créer en quelques étapes votre propre action de nettoyage dans votre quartier. Le Jour J, munissez-vous de gants, de sacs-poubelle et d’outils pour ramasser les déchets. Ramenez-les ensuite dans les endroits prévus à cet effet par votre localité . Votre action de nettoyage peut durer 10 minutes tout comme deux heures, le plus important étant de participer.

Un événement déjà répertorié?

Vous pouvez également rejoindre les événements déjà répertoriés sur le site internet du World Cleanup day. Plus de 160 actions sont déjà recensées en Belgique. Elles ont été créées par des citoyens, des entreprises privées ou bien des partis politiques. Il existe des événements ouverts à tous d’Arlon à Gand en passant par Schaerbeek ou Berchem Saint-Agathe. Chaque événement vous indique l’heure et le lieu de rendez-vous et vous fournit des gants et le matériel adéquat pour nettoyer. À vos sacs-poubelle!