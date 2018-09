Un candidat MR change son slogan après une réaction de Roméo Elvis

Laurent Bonfond, candidat MR à Ixelles, a décidé de changer son slogan « Ixelles arrive! », qui faisait référence à la chanson « Bruxelles arrive » de Roméo Elvis. Le rappeur ne veut pas que son image soit associée à un parti politique.

Le jeune candidat MR aux élections communales du 14 octobre a changé son slogan après une discussion avec le rappeur. « Un coup de téléphone et un coup de pression auront suffi. Merci d’avoir retiré le slogan« , a réagi Roméo Elvis dans une story Instagram.

Laurent Bonfond a quant à lui publié un message sur Facebook. « Suite à ma discussion avec Roméo Elvis, au cours de laquelle celui-ci m’a fait la demande de modifier mon slogan, j’ai décidé de renoncer à ‘Ixelles arrive!’ pour mener campagne à Ixelles. C’est avec un peu de tristesse que je prends cette décision, étant attaché à ce slogan, qui me semblait être original et un moyen d’attirer l’attention des plus jeunes sur la chose publique. Il me semble toutefois normal de respecter la volonté légitime d’un artiste de n’être associé à aucun parti politique », a-t-il précisé.