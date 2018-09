Les Arctic Monkeys dévoilent deux nouveaux titres

La formation d’Alex Turner a dévoilé, comme il est de coutume, deux morceaux pour le géant du streaming suédois, à l’occasion des « Spotify Sessions ».

La première est une reprise d’un morceau sans titre signé Stephen Fretwell, rapporte le NME, qui sur la plateforme musicale, apparaît sous le titre de « –« . La seconde chanson est une version live de « Four Out Of Five », qui figure sur leur dernier album « Tranquility Base Hotel and Casino », sorti en mai dernier.

Les Arctics Monkeys sont actuellement en tournée au Royaume-Uni, à guichet fermé.

Ecouter les Spotify Sessions des Arctic Monkeys : https://spoti.fi/2NB71IA