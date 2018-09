Le père d’Eefje va porter plainte contre l’avocat de Dutroux

Jean Lambrecks, le père d’Eefje, a l’intention de porter plainte auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats contre Me Bruno Dayez, l’actuel conseil de Marc Dutroux. L’homme de loi entend en effet soumettre son client à l’expertise de la science afin d’évaluer son risque de récidive, rapporte mercredi Het Belang van Limburg.

Selon Jean Lambrecks et sa compagne Els Schreurs, le courrier du mois dernier de Me Dayez était un coup de publicité d’un avocat ayant beaucoup de temps et peu de clients. Le père d’Eefje considère que la tentative de Me Dayez de faire expertiser son client s’inscrivait dans la même philosophie.

Le père d’Eefje parle également de harcèlement et s’interroge sur la raison pour laquelle la défense de Marc Dutroux se fait par presse interposée.

Gino Russo va aussi porter plainte

Me Dayez travaille actuellement sur une possible demande de remise en liberté conditionnelle de son client mais seul le tribunal de l’application des peines est compétent en la matière. Sa demande d’expertise ne peut également être demandée que via cette même juridiction or celle-ci n’a reçu aucun mandat étant donné qu’aucune demande de remise en liberté n’a été introduite pour l’instant.

Gino Russo, le père de Mélissa, entend aussi, selon le quotidien, porter plainte auprès du bâtonnier. Paul Marchal, le père d’An, a maintenu, quant à lui, le point de vue qu’il avait déjà exprimé lors de la diffusion du courrier de Me Dayez à savoir «qu’après 23 ans, il était temps que ce cirque s’arrête. On ne joue plus», a-t-il répété mercredi.