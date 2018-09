Plusieurs centaines de Mouscronnois honorent leur bourgmestre lors d’une marche blanche

Plusieurs centaines de Mouscronnois ont participé, mardi vers 18h00 à Luingne (Mouscron), à une marche blanche en l’honneur du bourgmestre Alfred Gadenne, assassiné voici un an dans le cimetière du petit village. Vêtus de blanc et portant une rose blanche, membres de la famille, responsables communaux et une grande foule d’anonymes ont rendu hommage à l’homme toujours très présent dans le coeur des Mouscronnois. Vers 18h00, des centaines de personnes ont quitté le parking jouxtant le cimetière de Luingne. En tête du cortège, des membres de la famille du défunt, sa veuve et les « bénévoles d’Alfred », des fidèles du bourgmestre toujours prêts à rendre service.

Dans le calme, la foule a défilé dans le petit village de Luingne que le bourgmestre, natif du lieu, appréciait tout particulièrement.

Après cette marche blanche, la Ville de Mouscron rendra un dernier hommage au bourgmestre en faisant résonner une sirène vers 20h00.

Le 11 septembre 2017, Alfred Gadenne, 71 ans, bourgmestre de Mouscron (cdH), était tué en soirée dans le petit cimetière de Luingne, qu’il avait l’habitude d’ouvrir et de fermer chaque jour. Nathan Duponcheel, 18 ans au moment des faits, avait égorgé le maïeur pour venger la mort de son père, employé à la commune, qui s’était suicidé à la suite de son licenciement.

Le décès tragique du bourgmestre, très populaire, avait déclenché une vague de tristesse et d’indignation dans la cité des Hurlus.

Brigitte Aubert a succédé à Alfred Gadenne à la tête de la commune. Elle est la première femme à occuper le poste de bourgmestre à Mouscron

Source: Belga