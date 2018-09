Nuages et éclaircies se succéderont dans les prochains jours

Le temps sera assez chaud et ensoleillé malgré quelques nuages élevés mardi, selon les prévisions de l’IRM. Les champs nuageux pourront toutefois être plus nombreux dans le nord-ouest du pays. Les températures atteindront 22 degrés à la côte et 25 ou 26 degrés en Campine. Le vent de secteur sud-ouest sera modéré dans l’intérieur des terres et assez fort en bord de mer. Ce soir, le ciel sera serein à peu nuageux mais des nuages bas gagneront le nord-ouest du pays en seconde partie de nuit. Quelques fines pluies pourraient d’ailleurs déjà toucher la région côtière à l’aube alors que le ciel restera serein à peu nuageux dans la moitié sud du pays. Les minima se situeront entre 10 degrés sur le relief et 16 degrés en Flandre.

Mercredi, les champs nuageux progresseront vers l’intérieur des terres et la journée débutera sous un ciel très nuageux avec quelques faibles pluies dans le nord ainsi que dans l’ouest du pays. Le temps sera par contre ensoleillé et assez chaud dans les autres régions. Les maxima seront compris entre 18 degrés à la mer et 24 ou 25 degrés dans l’extrême sud. Une zone de faibles pluies traversera également le pays durant la nuit. Les minima varieront de 9 à 12 degrés.

La journée de jeudi débutera sous un ciel gris avec de fines pluies dans le sud-est avant que le temps ne devienne progressivement plus sec, avec quelques éclaircies. Le temps sera sec et le ciel peu nuageux dans les autres régions. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 19 ou 20 degrés dans le centre du pays.

Source: Belga