Ligue des Nations – Thomas Meunier: « On a été très costauds »

« On a eu un premier quart d’heure assez difficile et petit à petit on a récupéré la possession et on a pu montrer ce que la Belgique sait faire, c’est-à-dire du beau football, beaucoup de possession, d’engagement, de duels et d’envie », a déclaré Thomas Meunier au micro de RTL après la victoire des Diables 0-3 en Islande mardi en Ligue des Nations. « Après, jusqu’à la fin du match on n’a plus lâché le ballon. On a été très costauds. On a réussi à maintenir un bloc assez haut comparé à l’Ecosse ».

La Belgique a donc débuté par une victoire la Ligue des Nations, nouvelle épreuve créée par l’UEFA. « Le fait que ce soit un peu plus ‘officiel’ change un peu la donne mais ça fait des années qu’on a pris l’habitude de gagner tous nos matches, que ce soit les amicaux ou les matches de qualification. Pourquoi changer la donne? On va continuer a jouer comme la Belgique le fait toujours depuis 2013, 2014 », déclare le défenseur du PSG.

Source: Belga