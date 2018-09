Ligue des Nations – Roberto Martinez loue la mentalité des Diables, vainqueurs 0-3 en Islande

La Belgique a connu un début de match délicat mardi soir contre l’Islande mais cela n’a pas empêché les Diables Rouges de finalement s’imposer 0-3 à Reykjavik en Ligue des Nations. « On a su souffrir en équipe, on a bien défendu et attendu que l’orage passe », a expliqué Roberto Martinez en conférence de presse au stade Laugardalsvöllur après la victoire des siens. « Les Islandais ont été bons au début et on a souffert. Une fois le premier but marqué, tout est devenu plus facile pour nous », a concédé le technicien catalan. « L’équipe est dans la lignée de sa Coupe du monde. Elle affiche une mentalité irréprochable, une rage de vaincre symbolisée par deux victoires sans encaisser de buts, en Écosse puis en Islande. Il y a une vraie envie de réaliser quelque chose. »

Martinez a ensuite abordé le cas de certains de ses Diables Rouges, dont celui de Yannick Carrasco, remplacé à la 70e par Nacer Chadli. « Il est encore loin de sa meilleure forme physique et il en a besoin pour exprimer au mieux ses qualités de percussion et de dribbles. Je sais qu’il va travailler dur pour y remédier. Carrasco est un joueur important pour nous, capable de créer beaucoup d’espaces pour ses coéquipiers. Mais son influence pourrait être meilleure », a toutefois concédé Martinez.

Le Catalan, heureux de pouvoir compter sur « trois joueurs à chaque poste », a loué les qualités de Youri Tielemans, titulaire lors des deux matches de cette trêve internationale. « Il a beaucoup appris et travaillé depuis deux ans au contact d’autres milieux comme Mousa Dembélé. Youri possède tous les ingrédients pour être un pion important de l’équipe. C’est un joueur avec lequel j’adore travailler, il est techniquement doué, capable de passes courtes ou longues, que ce soit du droit ou du gauche. »

Source: Belga