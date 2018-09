Ligue des Nations – Ligue A: l’Espagne cartonne contre la Croatie

L’Espagne n’a pas fait dans le détail face à la Croatie mardi dans un match comptant pour la Ligue des Nations de football (6-0). Dominés en début de rencontre, les Espagnols ont profité de la légèreté de la défense adverse pour mener tranquillement 3-0 au repos et décrocher un deuxième succès après celui sur l’Angleterre. La Roja est logiquement en tête du groupe 4 avec 6 points alors que ses adversaires sont bloqués à zéro. Avec Lovre Kalinic (Gand), Matej Mitrovic (Club Bruges) et Ivan Santini (Anderlecht), la Croatie a bousculé l’Espagne au coup d’envoi. Mais Luka Modric, qui fêtait sa 100e sélection, et ses équipiers ont été assommés quand Sime Vrsaljko est sorti sur blessure (20e). Saul en a profité pour marquer son deuxième but dans cette compétition (24e). D’un coup de canon, Marco Asensio a doublé la marque (33e) avant de voir sa frappe rebondir sur la transversale et sur le dos de Kalinic (35e). Le scénario du second acte n’a pas été très différent. Rodrigo a enfoncé le clou (49e), Sergio Ramos a signé la Manita (57e) et Isco a décoché une frappe imparable (70e).

En Ligue B, à Zenica, la Bosnie-Herzégovine, avec Gojko Cimirot (Standard) sur le banc, a arraché la victoire (1-0) face à l’Autriche grâce à un but de son capitaine Edin Dzeko (78e). La Bosnie est en tête du groupe 3 avec 6 points. L’Autriche et l’Irlande du Nord, qui ont disputé une seule rencontre, n’en n’ont pas.

Deux matches du groupe 2 étaient au programme en Ligue C. Roland Sallai (15e) et Laszlo Kleinheisler (43e) ont signé le succès de la Hongrie sur la Grèce (2-1), qui a réduit l’écart par Konstantinos Manolas (18e). La Finlande s’est imposée face à l’Estonie (1-0) grâce à un but de Teemu Pukki (12e). La formation scandinave compte six points et devance la Grèce et la Hongris (3 points). L’Estonie est bon dernier (0).

En Ligue D, déjà vainqueur de la Moldavie, le Luxembourg s’est imposé à Saint-Marin (0-3) grâce à des buts de l’ex-Courtraisien Maxime Chanot (9e), du Lierrois Aurélien Joachim (45e+1) et de Danel Sinani (52e). Les joueurs du Grand-Duché sont en tête avec 6 points devant la Bélarus (4) et la Moldavie (1), qui n’ont pas trouvé le chemin du but (0-0). Saint-Marin attend son premier point.

