Ligue des Nations – Les Diables Rouges entament la Ligue des Nations par un succès 0-3 en Islande

La Belgique a réussi ses débuts en Ligue des Nations. Les Diables Rouges se sont imposés 0-3 face à l’Islande dans leur premier match du groupe A de la Ligue A de cette nouvelle compétition de l’UEFA, mardi soir au Laugardalsvöllur de Reykjavik, la capitale islandaise. Absent vendredi en Ecosse, Axel Witsel était cette fois bien présent au coup d’envoi. Portant le maillot des Diables pour la 97e fois, le médian de 29 est devenu le le deuxième joueur le plus ‘capé’ de l’histoire de l’équipe nationale, dépassant Jan Ceulemans. Jan Vertonghen (110 ‘caps’) reste le Diable le plus capé de l’histoire.

Les troupes de Roberto Martinez ont mis 29 minutes pour faire sauter le verrou islandais. Romelu Lukaku était retenu par Ingason dans le rectangle. Penalty, qu’Eden Hazard se chargeait de botter. Le capitaine des Diables ouvrait le score en trompant Halldorsson, le gardien islandais, à contre-pied, signant son 27e but en équipe nationale.

Le but du 0-2 tombait deux minutes plus tard. Vincent Kompany sautait pour dévier un coup de coin. Halldorsson déviait sur Lukaku, qui poussait le cuir au fond des filets pour planter son 42e but sous la vareuse tricolore.

Le meilleur buteur de l’histoire des Diables ajoutait même en 43e but à sa collection en déviant victorieusement un centre de Dries Mertens à la 81e minute: 0-3, score final.

La Belgique rejoint la Suisse en tête du groupe avec 3 points. La ‘Nati’, qui avait battu l’Islande 6-0 vendredi, sera le prochain adversaire des Belges, le 12 octobre au Stade Roi Baudouin, dans ce qui sera le premier match des Diables Rouges à domicile depuis la Coupe du monde en Russie. L’équipe de Roberto Martinez recevra ensuite l’Islande le 15 novembre à Bruxelles et terminera par un déplacement en Suisse le 18 novembre.

Source: Belga