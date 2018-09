Ligue des Nations – Hamrén « heureux de la performance des siens » contre « une des meilleures équipes au monde »

Erik Hamrén connait un début de parcours compliqué à la tête de l’équipe nationale islandaise. Le Suédois, arrivé cet été, a enregistré mardi contre la Belgique (0-3) une seconde défaite de rang sans marquer le moindre but après la débâcle en Suisse samedi dernier (0-6). « Malgré la défaite, je suis heureux de la manière dont avons joué en équipe contre la Belgique », a-t-il déclaré en conférence de presse à Reykjavik. « Après notre défaite en Suisse, la performance était très importante pour nous. On a tenté ce qu’on a pu mais, surtout, on a joué en équipe et cela me rend heureux. Je pense qu’on a joué une des meilleures formations au monde », a dit Hamrén en évoquant la prestation des Diables.

« Je compare un peu la Belgique actuelle à l’Allemagne championne du monde en 2014. Ce mardi soir, tout le mérite revient aux Belges car ils jouent du très grand football mais chapeau aussi à mes joueurs qui se sont montrés solidaires pendant toute la rencontre, contrairement à samedi. C’est dommage de ne pas avoir marqué devant nos supporters. »

« Contre une telle opposition, il fallait se montrer très intelligent car les Belges exploitent à merveille les erreurs adverses et c’est ce qu’ils ont encore fait », a ponctué Hamrén.

