Ligue des Nations – Eden Hazard: « On a envie d’être les premiers à gagner ce nouveau trophée »

Eden Hazard restera dans les annales comme le premier joueur belge à avoir inscrit un but en Ligue des Nations. Le capitaine des Diables Rouges a ouvert le score sur penalty à la 29e minute pour le premier match des Diables dans cette nouvelle compétition, mardi en Islande, où les Belges se sont imposés 0-3. Romelu Lukaku a pris les deux autres buts belges à son compte. « Il y a encore des choses à améliorer mais on a fait une belle prestation », a déclaré Eden Hazard sur RTL. « On sait très bien que ce n’est pas facile de venir ici, de gagner ici. Vu la manière, je pense qu’on mérite la victoire. Romelu marque, c’est bon pour sa confiance. On ne prend pas de but, donc on a aussi fait le boulot défensivement ».

La Belgique effectuait mardi ses débuts en Ligue des Nations. « C’est un nouveau trophée. On a envie d’être les premiers à le gagner, on va tout donner et essayer de gagner le plus de matches. Après, l »objectif c’est d’aller le plus loin à l’Euro », dit Eden Hazard.

Source: Belga