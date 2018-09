Les U21 belges s’imposent 0-3 en Hongrie et confortent leur 1e place

Les espoirs belges se sont imposés 0-3 en Hongrie dans leur 9e match de qualification à l’Euro espoirs (U21) 2019, mardi au stade Ferenc Szusza de Budapest. Les Diablotins de Johan Walem restent installés à la 1e place du groupe 6 et conservent leur chance de qualification avant leur dernier match en octobre en Suède. L’attaquant d’Anderlecht Landry Dimata a ouvert le score après 20 minutes de jeu. Le second but tombait en seconde période. Dimata était accroché par Lenzsér dans le rectangle hongrois. L’arbitre sifflait penalty, et Dimata le transformait pour faire 0-2 à la 73e. Servi par Isaac Mbenza, Siebe Schrijvers fixait le score à 0-3 à la 86e minute.

Grâce à cette 7e victoire en 9 matches (2 partages et 0 défaites), la Belgique reste en tête de son groupe avec 23 points avant son dernier match qui aura lieu le 16 octobre à Kalmar en Suède.

L’Euro espoirs sera organisé en Italie et à Saint-Marin en juin 2019. L’Italie est qualifiée d’office, pas Saint-Marin. Les neuf vainqueurs de groupes seront qualifiés pour la compétition. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront les barrages avec en jeu les deux derniers tickets pour le tournoi. A noter que ce championnat d’Europe servira de tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo.

La Belgique n’a plus disputé l’Euro espoirs depuis 2007. L’équipe entraînée par Jean-François De Sart avait alors atteint les demi-finales.

Source: Belga