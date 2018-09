L’Association des Clubs européens (ECA) attribue un de ses quatre prix à La Gantoise

L’Association des Clubs européens de football (ECA) a attribué ses (quatre) prix annuels lundi à Split lors de sa 21e Assemblée générale. La Jupiler Pro League, et plus particulièrement La Gantoise, récompensée pour les mérites sociaux de sa « KAA Gent Foundation », était à l’honneur lors de la cérémonie. Le Prix « Best Community and Social Responsability Programme 2018 » a en effet été remis à La Gantoise, dont la fondation est active dans le quartier Nieuw Gent-Steenakker, tout proche de la Ghelamco Arena.

Elle anime les lieux via la maison communautaire A Pino, ouverte quatre jours par semaine, la Buffalo Cup pour enfants (137 participants), la Buffalo League (activités diverses pour 30 enfants), la Buffalo Dance Academy (35 enfants inscrits), le football féminin pour filles (25) et vétérans (15). Bref La Gantoise, souligne-t-elle sur son site internet, « construit un quartier où chacun peut se développer ».

La Pro League avait déjà attribué le prix de meilleur projet social à la KAA Gent Foundation en 2014, 2017 et 2018. Les autres ECA Awards sont revenus au Real Madrid (club européen de l’année), au Red Bull Salzbourg (meilleure progression sportive), Arsenal et Chelsea (meilleurs clubs féminins).

L’Association des Clubs européens de football (ECA) défend les intérêts des clubs de football en Europe. Le RSC Anderlecht est un de ses seize clubs fondateurs. Le Club Bruges, La Gantoise et le Racing Genk en sont également membres.

Source: Belga