GB: le 1er enregistrement connu de David Bowie vendu aux enchères pour 45.000 euros

Le premier enregistrement connu de David Bowie, qui à l’époque avait 16 ans et était le chanteur du groupe The Konrads, a été vendu mardi aux enchères en Grande-Bretagne pour près de 40.000 livres (45.000 euros). La maison d’enchères Omega Auctions, spécialisée dans la musique, a indiqué qu’au cours d’enchères « frénétiques » l’enregistrement, datant de 1963, a fait l’objet à quatre reprises d’une surenchère de 10.000 livres avant d’être adjugé pour 39.360 livres.

L’enregistrement avait été découvert cette année dans un grenier, avait auparavant révélé Omega, basée dans le nord-ouest de l’Angleterre.

La chanson, intitulée « I Never Dreamed », a été enregistrée dans un studio en 1963, lorsque le groupe a demandé à David Bowie, à l’époque connu sous son nom David Jones, de l’interpréter en solo.

Des croquis promotionnels réalisés par Bowie, à l’époque un parfait inconnu, des photographies et des documents du groupe ont également été vendus pour 17.130 livres (19.235 euros), tandis qu’un poster des Konrads datant de 1963 est parti pour 6.600 livres (6.737 euros), a indiqué la maison d’enchères.

David Bowie avait quitté peu après le groupe The Konrads et n’avait accédé à la célébrité que six ans plus tard, en 1969, avec la chanson « Space Oddity ».

L’une des voix les plus novatrices du rock, David Bowie a au cours d’une carrière d’un demi-siècle exploré d’une manière originale de nombreux styles musicaux, de la soul au disco, en passant par le jazz et la musique pop.

Il est décédé en 2016 des suites d’un cancer, deux jours après avoir sorti son dernier album à l’occasion de son 69ème anniversaire.

Parmi les autres articles vendus mardi figurent un album signé du groupe rock Led Zeppelin, adjugé pour 14.000 livres (15.720 euros), et une chanson manuscrite de Jimi Hendrix, datant des années 1970, qui a atteint la somme de 10.800 livres (12.127 euros).

source: Belga