Bashir Abdi change à nouveau d’entraîneur et rejoint le coach de Mo Farah

Bashir Abdi, médaillé d’argent sur 10.000 mètres à l’Euro d’athlétisme le mois dernier, a confirmé mardi qu’il quittait le groupe de Tim Moriau pour rejoindre le Britannique Gary Lough, le coach de Sir Mo Farah. Il y a moins d’un an, Abdi a rejoint le groupe de Moriau, où s’entraînent également Isaac Kimeli et Jeroen D’hoedt. Mais pour réaliser ses ambitions en marathon, Abdi change à nouveau de coach. Depuis des années, il s’entraîne régulièrement avec son ami Mo Farah. L’Anglais a quitté l’an dernier Alberto Salazar pour Lough, qui a guidé son épouse Paula Radcliffe vers de grands succès.

« Gary m’a aidé cette année dans la préparation de mon premier marathon, et aussi lors du stage à Saint-Moritz deux semaines avant l’Euro à Berlin », a déclaré Abdi. « Il a plus d’expérience et je le choisis à la fois pour ses entraînements et ses relations avec un athlète quand le mental va moins bien. Il a lui-même été un athlète. Il sait que les belles paroles ne débouchent pas sur de bonnes performances. Je suivrai son programme à distance, mais il sera présent à tous mes stages. »

Source: Belga