Axel Witsel devient le deuxième Diable Rouge le plus capé de l’histoire

Axel Witsel porte le maillot national pour la 97e fois, lui qui est titulaire contre l’Islande ce mardi soir au Laugardalsvöllur de Reykjavik pour l’entrée en lice des Diables Rouges en Ligue des Nations. Le milieu de terrain de 29 ans dépasse donc Jan Ceulemans et devient le deuxième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale. Witsel est devenu international A en mars 2008, convoqué par René Vandereycken. Monté à la mi-temps d’un match amical contre le Maroc, il avait marqué son premier but après cinq minutes de jeu. Depuis lors, il a ajouté 8 buts et 8 assists à ses statistiques.

Jan Vertonghen, qui fête lui sa 110e apparition avec les Diables, est loin en tête de ce classement particulier. Quant à Eden Hazard, capitaine de la phalange de Roberto Martinez, il égale Timmy Simons à la quatrième place avec 94 capes.

Avec Marouane Fellaini, 6e avec 87 capes, ainsi que Toby Alderweireld et Vincent Kompany, à égalité à la dixième place avec 84 capes, d’autres Diables Rouges actuels figurent dans le top 10.

A vingt-cinq ans à peine, Romelu Lukaku, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale avec 41 buts, pointe déjà à la 17e position avec 76 capes.

Source: Belga