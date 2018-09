Avec l’instabilité du climat, la faim a encore progressé en 2017

La faim a progressé dans le monde en 2017 pour la troisième année consécutive, selon cinq agences des Nations Unies qui mettent en cause la « variabilité du climat » comme l’une des « causes principales des graves crises alimentaires » du monde. En 2017, 821 millions de personnes dans le monde étaient en situation de manque chronique de nourriture contre 804 millions en 2016, soit une personne sur neuf sur la planète, estime le rapport annuel sur « L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde » publié mardi.

Le nombre de personnes souffrant de la faim retrouve ainsi son niveau « d’il y a dix ans » et confirme « l’inversion de la tendance à la baisse » engagée depuis 2015, souligne le rapport rédigé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA), l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial (PAM), et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

« La situation s’aggrave en Amérique du Sud, et dans la plupart des régions d’Afrique, et le recul de la sous-alimentation qui caractérisait l’Asie jusqu’à une période récente, semble considérablement ralentir dans cette région » note le rapport. « Si nous ne redoublons pas d’efforts nous risquons de manquer totalement l’objectif de l’élimination de la faim d’ici à 2030 », prescrite par les Objectifs de développement durable de l’ONU, s’inquiètent les agences onusiennes.

« La variabilité du climat et les extrêmes climatiques sont des facteurs essentiels de la récente recrudescence de la faim dans le monde et l’une des principales causes des graves crises alimentaires » souligne le texte.

