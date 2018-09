Un père de famille est mort en héros lors de l’attaque de Westminster

C’est en héros qu’un père de deux enfants est mort lors de l’attaque de Westminster en mars 2017, selon des vidéos utilisées durant l’enquête et rendues publiques.

Un touriste américain, Kurt Cochran, âgé de 54 ans, vient en effet d’être salué comme un héros après que l’on ait vu qu’il était mort en tentant de sauver sa femme Melissa en la poussant hors de son chemin alors que Khalid Masood roulait vers eux, d’après Metro UK.

En 82 secondes, le terroriste de Westminster a fauché des victimes comme des « quilles de bowling humaines », ont expliquer les enquêteurs.

Melissa, l’épouse de cet amoureux de musique, n’était pas en état de rendre hommage elle-même à son mari, c’est donc sa soeur Angela Stoll qui a lu une déclaration en son nom au lendemain de ce qui aurait été son 56e anniversaire.

« J’ai eu la chance d’avoir passé 25 merveilleuses années avec l’homme de mes rêves », a-t-elle déclaré. « Il m’a fait rire tous les jours. Je chéris chaque souvenir que nous avons ensemble. »

« Et je lui suis reconnaissant pour ces temps passés à deux, et pour m’avoir permis d’être là à m’occuper de ses enfants grâce à son acte héroïque, en me sauvant la vie. Mais aucun mot ne pourra me ramener Kurt, ni aucune autre personne morte ce jour-là dans ce crime lâche contre l’humanité. »

De nouvelles images montrent en effet Masood conduire vers le Parlement et monter sur le trottoir pour y heurter Mr. Cochran, un ancien laveur de vitres Leslie Rhodes, 75 ans, Aysha Frade, 44 ans, et une touriste roumaine Andreea Cristea, 31 ans.