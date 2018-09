Un selfie a sauvé la vie de cette femme

Une Américaine de 63 ans raconte comment prendre quelques selfies lui a sauvé la vie.

Il ne se passe pas un mois sans que des selfies soient à l’origine de décès. Il est beaucoup plus rares que ces autoportraits sauvent des vies, c’est pourtant ce qui est arrivé à Juanita Branch.

Cette Américaine de 63 ans n’a pas l’habitude de se prendre en photo mais récemment elle a décidé d’ajouter un autoportrait à son profil Facebook. La sexagénaire originaire du Michigan a donc pris plusieurs selfies. C’est ensuite en regardant attentivement les clichés pour sélectionner le meilleur qu’elle a remarqué quelque chose d’anormal.

Juanita Branch: "A selfie saved my life!" She says she used to make fun of people who take selfies, but never will again! The selfie helped her recognize she was having a stroke… @FOX2News 5:30 PM pic.twitter.com/5a0Ot70RQc

— Erika Erickson (@FOX2Erika) September 5, 2018