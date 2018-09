« Si tu t’attaques à certaines personnes, tu vas mourir », menace Nicki Minaj

Nicky Minaj n’a pas dit son dernier mot après la bagarre avec sa consoeur Cardi B.

Vendredi dernier, alors que les deux stars se trouvaient à la soirée organisée par Harper’s Bazaar lors de la Fashion Week de New York, les deux en étaient venues aux mains. Ce soir là, Cardi B aurait lancé les hostilités en s’approchant de la table où se trouvait Nicki Minaj afin de l’interpeller.

Après lui avoir jeté sa chaussure, Cardi B avait été évacuée par la sécurité.

Cardi like I’m a chill because the police is right here. 😏she been through way worst 🤨get the strap #lecheminduroi pic.twitter.com/iMkArCQAgQ — 50cent (@50cent) 8 septembre 2018

La rappeuse s’était ensuite adressée à Nicki Minaj en publiant un long message sur Instagram expliquant qu’elle lui reprochait d’avoir liké des contenus les critiquant elle et sa fille.

Voir cette publication sur Instagram PERIOD. Une publication partagée par CARDIVENOM (@iamcardib) le 7 Sept. 2018 à 9 :21 PDT

« J’ai laissé beaucoup de merde glisser! Je t’ai laissé te faufiler, te foutre de ma gueule, je t’ai laissé mentir sur moi, je t’ai laissé tenter d’arrêter mes sacs, te foutre de la façon dont je mange! Tu as menacé d’autres artistes de l’industrie, tu leur a dis que s’ils travaillaient avec moi, tu arrêterais de t’emmerder avec eux! Je t’ai laissé dire de grosses merdes sur moi! Je me suis adressée à toi une première fois en personne, je me suis adressée à toi une deuxième fois en personne, et à chaque fois tu m’as interrompue! Mais quand tu parles de mon enfant, que tu choisis d’aimer des commentaires sur moi en tant que mère, que tu commentes mes capacités à prendre soin de ma fille, c’est que tout est foutu! J’ai trop travaillé et je suis trop loin pour laisser quiconque s’en prendre à mon succès! Les garces parlent de ce qu’elles font dans leurs raps, mais dans la vraie vie ce sont des trouillardes. Cette merde, c’est vraiment pour le divertissement! »

Réponse de l’intéressée

De son côté, Nicki Minaj s’était alors contentée de poster des photos d’elle durant la soirée sans faire référence à cette altercation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barbie® (@nickiminaj) le 7 Sept. 2018 à 10 :02 PDT

Mais la principale intéressée a finalement décidé de sortir du silence. Au micro de son émission Queen Radio sur Beats 1, elle a évoqué ce moment: « Si tu t’attaques à certaines personnes, tu vas mourir (…) Je ne suis pas la salope du strip club et je ne suis pas une garce de télé-réalité. J’ai beaucoup d’argent », a-t-elle déclaré menaçante en ajoutant que d’autres auraient été beaucoup plus agressifs qu’elle face aux propos de Cardi B.

« L’autre soir, j’ai fait partie de quelque chose qui était mortifiant, tellement humiliant à vivre devant ces personnes – et il n’est pas question de couleur de peau – qui ont une bonne situation et une vie ordonnée, la façon dont ils regardaient l’horrible rixe, je ne l’oublierai jamais ». « J’étais mortifiée. (…) Je ne peux pas croire combien tout cela était humiliant, et surtout ce par quoi nous – et j’utilise le terme « nous » au sens large – sommes passées » a rajouté la rappeuse par la suite.

Cette dernière a par ailleurs démenti avoir critiqué la manière dont Cardi B élevait sa fille Kulture et qu’elle ne se permettrait jamais de faire quelque chose comme ça. Elle lui a tout de même adressé une pique en ajoutant qu’elle « n’avait jamais eu à baiser un animateur radio pour qu’il passe ses chansons ».