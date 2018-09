Pour retrouver une « Nicole », un étudiant en contacte 246

Il n’avait que son prénom. Pour retrouver une jeune femme rencontrée la veille, un étudiant canadien a envoyé un courriel aux 246 Nicole de l’Université de Calgary. Mais ce sont elles qui ont finalement sympathisé.

« Nous avons un réseau de Nicole maintenant », raconte Nicole Manaog, étudiante en communication.

Carlos Zetina, un étudiant de cette université de l’Alberta, avait rencontré Nicole Toetenel le jeudi 8 septembre au soir, mais, ne connaissant pas son nom de famille, il a contacté toutes les Nicole de l’université avec un courriel intitulé «je t’ai rencontrée hier soir et tu m’as donné un mauvais numéro.»

Pas de chance, Nicole Toetenel est une Néerlandaise en programme d’échange au Canada, et n’a pas d’adresse courriel affiliée à l’université de l’Alberta. Les autres Nicole, en revanche, ont vite commencé à s’échanger des centaines de messages. Après avoir poursuivi leurs conversations sur les réseaux sociaux sans Carlos, elles ont décidé de se rencontrer.

«Nous avons créé une page Facebook pour nous (les Nicole) et nous avons parlé en ligne. C’est sympa que la technologie nous ait permis de nous connaître», a souligné Nicole Rathgeber, étudiante en théâtre à l’université de Calgary.

Dès vendredi après-midi, plusieurs Nicole se sont rencontrées dans un bar proche du campus universitaire, dans le quartier de Kensington de Calgary. Une quinzaine d’étudiantes, de professeurs et d’employées de l’université ont répondu présentes.

Some dude emailed every Nicole at U of C to try to find the girl he met last night and instead they formed a girl gang and I am legit DYING @ucalgary #nicolefromlastnight pic.twitter.com/ql4sxuBADQ

— sarah jurassic park (@ParisEsther) September 8, 2018