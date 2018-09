Pommes, poires et artichauts : les fruits et légumes font leur rentrée

Septembre, c’est le mois de la rentrée et celui de l’automne. Le temps est venu de mettre quelques pulls dans sa garde-robe, mais aussi de nouveaux fruits et légumes dans son panier de course. Quels sont les fruits et les légumes de la rentrée ?

Pêches, cerises, melons et salades ont ravi nos papilles cet été, mais de nombreux fruits et légumes sont également à consommer durant le mois de septembre. Pour ceux qui souhaitent prolonger les vacances : la fraise, la framboise et le concombre sont encore de saison. Mais pas seulement : les pommes, mirabelles, poires, prunes, raisins, châtaignes, noix et noisettes; et pour les légumes : carottes, poivrons, tomates, poireaux, fenouils, épinards, choux de Bruxelles et beaucoup d’autres encore viennent remplir le tableau des fruits et légumes saisonniers. Bruxelles environnement met à disposition sur son site une liste complète des fruits et légumes de chaque saison.

Pourquoi consommer des fruits et légumes de saison?

Manger des fruits et des légumes de saison permet de réduire l’énergie utilisée pour cultiver des fruits et légumes hors saison, dans des serres chauffées. Manger des produits locaux favorise aussi les circuits courts de production des aliments et réduit les transports. Ces deux actions combinées permettent de réduire l’impact de l’agriculture sur le climat. Sans compter que souvent manger local et de saison est moins cher et se révèle avantageux pour le porte-monnaie. Les fruits et légumes de saison ont aussi plus de gout puisque ils sont cueillis ou récoltés à maturité. Enfin, ils répondent à nos besoins nutritionnels. On a plus souvent envie de manger de la pastèque pour se rafraîchir en plein été et au contraire une soupe au potiron pour se réchauffer quand le froid arrive. Les fruits et légumes d’automne apportent les besoins nutritionnels nécessaires à notre organisme pour se préparer à la nouvelle saison.