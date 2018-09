La langue de cette femme est devenue noire et poilue

La très sérieuse revue scientifique « The New England Journal of Medicine » décrit le cas d’une femme de 55 ans dont la langue est mystérieusement devenue noire et poilue.

La pathologie rare et surprenante d’une Américaine de 55 ans a fait l’objet d’une publication dans la revue « The New England Journal of Medicine » ce 6 septembre dernier. Les médecins de l’Université de Washington expliquent que la patiente a d’abord été admise à l’hôpital après un grave accident de la route qui a écrasé ses deux jambes. Pour empêcher l’infection d’une plaie, les docteurs lui ont administré un traitement par voie orale et par intraveineuse.

Un allongement des papilles filiformes

Quelques jours après avoir reçu ce traitement, la femme s’est plainte de nausées et d’un mauvais goût dans sa bouche. Les médecins ont directement pensé au syndrome de « la langue noire poilue » qui peut se déclencher suite à un traitement à la minocycline. Dans leur rapport, les chercheurs précisent qu’il s’agit d’une infection bénigne qui se caractérise par un allongement des papilles filiformes qui se trouvent à la surface de la langue et par une coloration noire et brune de l’organe. Les papilles filiformes mesures habituellement moins d’une millimètres mais avec ce syndrome elles peuvent attendre jusqu’à 18 mm. Cependant, contrairement à l’appellation, il ne s’agit donc pas de poils qui poussent sur la langue.

Cette infection peut être provoquée par une mauvaise hygiène buccale, le tabac, des rince-bouches irritants ou encore l’administration d’antibiotiques. Dans ce cas-ci, les médecins ont changé le traitement de la femme et lui ont conseillé d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Quatre semaines plus tard, sa langue est redevenue normale.