De la pétanque et des massages pour rendre le travail plus agréable

La moitié des travailleurs des secteurs chimique, des matières plastiques et des sciences de la vie bénéficient des mesures mises en place depuis deux ans et la création du «fonds démographie», selon un état des lieux de la fédération essenscia et des syndicats.

Le fonds, qui constituait une première en Belgique, a pour objectif «d’améliorer l’employabilité dans le cadre des défis démographiques et des conséquences de l’allongement de la carrière».

Les partenaires sociaux s’étaient accordés pour alimenter le fonds avec une partie de la masse salariale brute. Cet argent est ensuite destiné aux entreprises en vue de la mise en place de mesures visant à rendre le travail plus réalisable. Celles-ci sont très variées: jour de congé supplémentaire selon l’âge, chèques sport, ergonomie, parrainage, gestion du stress, bilans de santé, pétanque ou encore massages.

Garder les travailleurs « motivés »

Environ 160 entreprises ont franchi le pas et 45.000 travailleurs en ont bénéficié.

Dans les secteurs chimique et pharma, près d’un travailleur sur trois a plus de 50 ans. «Les maintenir dans une fonction tenable et les garder motivés est essentiel pour les partenaires sociaux», assurent-ils.