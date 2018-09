Gagnez vos tickets pour GameForce 2018 !

GameForce, le plus grand salon du jeu video de Belgique qui s’intéresse tant aux jeux triple A qu’aux titres indés, se déroulera au Nekkerhal de Malines les 13 & 14 octobre prochains.

La cinquième édition du plus gros évènement dédié aux jeux vidéo de Belgique, GameForce, s’étendra cette année sur pas moins de 18.000 m2, et réunira jeux, esports, hardware, cosplay, boutiques et plus encore! Découvrez les nouveaux must, redécouvrez des classiques, ou tentez d’assouvir votre soif de gamer avec les nombreux articles disponibles à la vente !

GameForce met l’esports au menu

“Le jeu n’est pas un sport”, rien n’est plus vrai! Tandis qu’en Belgique l’esports n’en est encore qu’aux balbutiement, l’intérêt grandi chaque jour. GameForce met donc en place un grand tournoi: le GameForce Masters

L’organisation rassemblera les meilleurs joueurs belges de League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone et Rocket league qui s’affronteront durant 2 jours avec l’opoortunité de remporter un prix de plus de 25.000€.

Appuyez sur START et GAGNEZ !

Vous sentez l’envie de participer au GameForce monter en vous ? Alors saisissez votre chance et parlez-en à vos amis car vous pourriez remporter des billets duo. Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à nos questions.

Participez jusqu’au 28/09/2018 à 14h00 et si vous faites partie des heureux gagnants, vous recevrez un e-mail à la fin du concours.